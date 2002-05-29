Die Rettungsflieger
Folge 9: Voller Überraschungen
Auf einer Baustelle wurde ein Arbeiter unter einem Betonbogen begraben. Sabine Petersen kann den Verletzten nur provisorisch versorgen, und der Feuerwehr ist es unmöglich, näher an den Unfallort zu gelangen. Die Rettungsflieger sind gefordert: Sie legen Seile um den Betonbrocken und hieven ihn mit dem Hubschrauber hoch. Der Verletzte kann geborgen und versorgt werden. Der letzte Tageseinsatz ist außergewöhnlich. Auf den Schienen einer stillgelegten Strecke liegt ein verletzter Jogger, der sich nicht mehr bewegen kann. Auf dem Flug zum Einsatzort erreicht die Crew die Nachricht, dass auf dieser Strecke ein Museumszug unterwegs ist. Der Lokführer ist weder über Handy noch über Funk zu erreichen. Bevor der Hubschrauber bei dem Verletzten landen kann, muss erst der Zug gestoppt werden. Im letzten Moment gelingt die Aktion.
