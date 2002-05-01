Die Rettungsflieger
Folge 5: Hitzefrei
Es ist unerträglich heiß in Hamburg und das Rettungsfliegerteam ist pausenlos im Einsatz. Gabi Wittmann bricht mit einem Kreislaufkollaps vor einem Gemüseladen zusammen. Im Krankenhaus erfährt die Crew, dass Frau Wittmann ein Baby haben muss, das sie noch stillt. In den wenigen wachen Momenten fragt die junge Mutter nach ihrem Baby und faselt Unverständliches von einem Auto. Das Rettungsflieger-Team reagiert sofort und unterstützt die Polizei bei der Autosuche. Gerade noch rechtzeitig können sie das Baby aus dem glühendheißen Auto befreien. Wollcke bittet Kollege Alex, auf Richie aufzupassen. Der nutzt die Gelegenheit und besucht mit dem Jungen das Schwimmbad. Dort lernt Alex die attraktive allein erziehende Astrid kennen, weil deren kleine Tochter Gefallen an Richie gefunden hat. In einem unbewachten Moment geht Richie auf Entdeckungstour.
