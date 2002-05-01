Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rettungsflieger

Hitzefrei

KultKrimiStaffel 6Folge 5vom 01.05.2002
Hitzefrei

HitzefreiJetzt kostenlos streamen

Die Rettungsflieger

Folge 5: Hitzefrei

44 Min.Folge vom 01.05.2002Ab 12

Es ist unerträglich heiß in Hamburg und das Rettungsfliegerteam ist pausenlos im Einsatz. Gabi Wittmann bricht mit einem Kreislaufkollaps vor einem Gemüseladen zusammen. Im Krankenhaus erfährt die Crew, dass Frau Wittmann ein Baby haben muss, das sie noch stillt. In den wenigen wachen Momenten fragt die junge Mutter nach ihrem Baby und faselt Unverständliches von einem Auto. Das Rettungsflieger-Team reagiert sofort und unterstützt die Polizei bei der Autosuche. Gerade noch rechtzeitig können sie das Baby aus dem glühendheißen Auto befreien. Wollcke bittet Kollege Alex, auf Richie aufzupassen. Der nutzt die Gelegenheit und besucht mit dem Jungen das Schwimmbad. Dort lernt Alex die attraktive allein erziehende Astrid kennen, weil deren kleine Tochter Gefallen an Richie gefunden hat. In einem unbewachten Moment geht Richie auf Entdeckungstour.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die Rettungsflieger
KultKrimi
Die Rettungsflieger

Die Rettungsflieger

Alle 11 Staffeln und Folgen