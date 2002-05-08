Die Rettungsflieger
Folge 6: Das Trauma
Alex' provoziertes Missverständnis um "seinen Sohn" Richie hat ihm Astrid näher gebracht. Nun freut er sich auf den ersten Abend ohne Kinder. Das kann Thomas nachempfinden, denn auch er ist ganz froh, wenn er mal einen Abend mit Ute alleine sein kann. Joschi und Nina sind nun alt genug, um auch schon mal später nach Hause zu kommen. Wollckes Idee, Sabine mit einem "heißen Ofen" zu beeindrucken, geht voll daneben. Bei einem Rettungseinsatz, bei dem es sich um einen Motorradunfall handelt, kann Sabine ihre Betroffenheit nicht verbergen. Sie macht sich Vorwürfe, dass sie Renates Leben nicht hat retten können. Thomas versucht, die Ärztin zu beruhigen. Erst auf dem Rückflug kann Sabine ihre Geschichte erzählen: Sie gehörte vor Jahren mit ihrem Freund Karsten zu einer begeisterten Motorradgang. Als bei einer Spritztour ihre beste Freundin Marie ums Leben kam und Sabine dabei hilflos zusehen musste, hatte sie sich geschworen, Ärztin zu werden und nie wieder ein Motorrad anzufassen. Deshalb kann sie auch Wollckes Begeisterung für Motorräder überhaupt nicht teilen. Die drei Männer versuchen, Sabine zu trösten. Wollcke muss auch dabei leider erfahren, dass Sabine seit Jahren in festen Händen ist.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick