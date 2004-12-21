Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 8Folge 14vom 21.12.2004
44 Min.Folge vom 21.12.2004Ab 12

Während eines Einsatzes trifft Blank auf alte Bekannte. Der Fluglehrer Tim ist frustriert von seinem Job und hat sich mal wieder einen Joint reingezogen - obwohl er am Steuer seines Wagens sitzt. Plötzlich verliert er die Kontrolle, der Wagen überschlägt sich. Tim selbst kommt ohne Schaden davon, aber seine Frau Karin ist schwer verletzt. Trotzdem behauptet Tim, seine Frau sei gefahren. Blank, der einst mit Tim befreundet und in Karin verliebt war, ahnt die Lüge. Sabine wird kurzfristig vom Einsatz abberufen. Es ist Zeit für die Rückenmarkspende. Der Allgemeinzustand ihres Vaters hat sich so verschlechtert, dass am nächsten Morgen operiert werden muss.

