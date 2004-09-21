Die Rettungsflieger
Folge 2: Königskinder
44 Min.Folge vom 21.09.2004Ab 12
Ein Kind auf einem Dreirad aus einer Einfahrt - in letzter Sekunde reißt die Fahrerin das Steuer herum und knallt gegen ein Hindernis. Die Tochter bleibt unverletzt, ihre Mutter ohne Bewusstsein. Torsten von SAR 71 vermutet einen Leberriss bei Charlotte, den Sabine nur bestätigen kann. In höchster Eile wird die lebensgefährlich verletzte Patientin ins Bundeswehrkrankenhaus geflogen und notoperiert. Sabine ist von Torstens Kompetenz so beeindruckt, dass sie ihm dringend ein Medizin-Studium empfiehlt.
