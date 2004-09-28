Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 8Folge 3vom 28.09.2004
44 Min.Folge vom 28.09.2004Ab 12

Tom, der mit seinem Internetschwarm Nadja eine nächtliche Sause durch Hamburg gemacht hat, ist vom Turm eines russischen U-Boots im Hamburger Hafen gestürzt. Die beiden hatten sich gerade erst persönlich kennen gelernt. Toms virtuelle Briefe haben aber mehr versprochen, als seine "leibhaftige Erscheinung". Um bei Nadja doch noch zu landen, wollte Tom die Kapitänsmütze aus dem U-Boot stibitzen. Tom wird ins Bundeswehrkrankenhaus gebracht, und der Kapitän des U-Boots schenkt Nadja seine Mütze. Nicht nur, dass Tom mit einem Beinbruch davon gekommen ist, er scheint berechtigte Hoffnung zu haben, dass er Nadja doch noch erobern kann.

