Die Ruhrpottwache
Folge 3: Motorradanschlag auf Barfrau
43 Min.Ab 12
Die Streifenpolizisten werden wegen einer Schlägerei in eine Bar gerufen. Sie schlichten den Streit und verabschieden sich, als plötzlich eine junge Mitarbeiterin der Bar direkt vor der Kneipe von einem Motorrad angefahren wird. - Die Kripobeamten werden Zeugen, wie sich zwei Autos eine wilde Verfolgungsjagd liefern, bis es zum Crash kommt. Die wütende Fahrerin des einen Autos zieht eine Frau aus dem anderen Wagen heraus und bedroht sie mit einer Gartenharke.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick