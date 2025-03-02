Die Ruhrpottwache
Folge 5: Der entführte Sohn
43 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12
Ein Passant hat die die Polizei informiert, nachdem er den stillen Alarm am Schild eines Taxis bemerkt hat. Als die Polizisten auf den Wagen zugehen, rast die Fahrerin auf einmal los. Nachdem die Beamten die Taxifahrin einholen wird klar: Ein kleiner Junge ist in Gefahr! Die Kripobeamten haben von der Besitzerin eines Restaurants den Tipp bekommen, dass bei ihr ein gesuchtes Gangsterpaar zu Abend isst. Sofort bereiten die Kripobeamten den Zugriff vor.
