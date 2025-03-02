Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Böse Mädchen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 6vom 02.03.2025
Böse Mädchen

Böse MädchenJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 6: Böse Mädchen

42 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12

Die Eltern eines Mädchens kommen auf die Wache, weil sie ein Tütchen mit Marihuana im Zimmer ihrer Tochter entdeckt haben. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass hinter dem Drogenfund viel mehr steckt, als anfänglich gedacht. Die Polizisten werden wegen zwei Rasern in ein Industriegebiet gerufen. Gerade als sie eintreffen, fahren zwei Pkw auf einen Wendepunkt zu. Der eine Fahrer kann seinen Wagen nicht mehr kontrollieren und bringt damit nicht nur sich in Gefahr.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen