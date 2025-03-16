Zoe Berger ist verschwundenJetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache
Folge 7: Zoe Berger ist verschwunden
43 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 12
Nach einer Partynacht am Fluss fällt einer Clique auf, dass eine ihrer Freundinnen plötzlich fehlt. Nun verdächtigen sich die Freunde gegenseitig, etwas mit dem Verschwinden der jungen Frau zu tun zu haben. - Eine Frau wurde von einem Krankenwagen umgefahren! Die Beamten erfahren, dass der Rettungswagen gestohlen wurde und nehmen die Verfolgung auf. - Und: Eine Frau meldet, dass ihre schwangere Nachbarin von einem Unbekannten überfallen und verletzt wurde.
