Top Ten: Funde im SumpfJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 29: Top Ten: Funde im Sumpf
39 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Die Schatzsucher widmen ihrem Projekt viel Hingabe und stoßen bei ihren zahlreichen Grabungen auf allerhand interessantes Material. In diesem Special geht es um zehn besondere Funde im geheimnisvollen Sumpf, die das Team dem Geheimnis von Oak Island näherbringt.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick