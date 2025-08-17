Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 16: Ein Sturm zieht auf
40 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 12
Trotz eines herannahenden Hurrikans machen sich Rick Lagina, Dr. Ian Spooner und andere Teammitglieder auf den Weg, um Proben von Baumstümpfen zu entnehmen, die vor einer Woche freigelegt wurden. Unterdessen soll eine zusätzliche Sektion an der Basis des Garden Shaft installiert werden, um den hölzernen Tunnel tief unter der Erde zu durchbrechen, was mehrere Tage dauern wird.
