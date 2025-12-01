Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 19: Schatz im Schacht
40 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Rick Lagina, Jack Begley, Gary Drayton und Billy Gerhardt befinden sich im Sumpf, um die hölzerne Struktur, die letztens in der Nähe der Steinstraße aus dem 16. Jahrhundert entdeckt wurde. Sie finden eine hölzerne Fassdaube, die den anderen Fassstücken ähnelt, die überall auf der Insel gefunden wurden.
