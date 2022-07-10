Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen

Kleingarten-Kontrolle vom Sheriff

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 10.07.2022
Kleingarten-Kontrolle vom Sheriff

Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen

Folge 1: Kleingarten-Kontrolle vom Sheriff

89 Min.Folge vom 10.07.2022Ab 6

Dreißigtausend Eier in einer kleinen Lübecker Parzelle! Das geht nur in einer ganz besonderen Welt, im wohl Deutschesten aller Mikrokosmen. Doch auch in Bochum kämpfen die Gärtner mit einem echten Mammutprojekt - davon kann sie weder der plötzliche Wintereinbruch noch ein Fischskelett abhalten. In Leipzig dagegen läuft alles nach Plan - denn in dieser Kleingartenanlage sorgt Sheriff Baumann für Recht und Ordnung.

Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen
Kabel Eins
Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen

Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen

