Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen

Beziehungskrach im Kleingarten

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 17.07.2022
Beziehungskrach im Kleingarten

Folge 2: Beziehungskrach im Kleingarten

88 Min.Folge vom 17.07.2022Ab 6

Für die Neu-, Möchtegern- und Vollblutgärtner:innen ist kein Projekt zu groß, um es in ihren Parzellen mit fundiertem Halbwissen anzupacken. Sheriff Andreas will in Dessau mithilfe eines Gartenschlauchs aus einem Plumsklo ein voll funktionierendes Wasserklosett machen. In Berlin tüfteln Tim und Robert an der Optimierung einer selbstgebauten Bio-Dünger-Zubereitungsmaschine, während den Bochumer "Oder watt-Jesus" hauptsächlich das Liebesleben von Goldfischen beschäftigt.

