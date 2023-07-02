Martin feiert seinen GeburtstagJetzt kostenlos streamen
Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen
Folge 3: Martin feiert seinen Geburtstag
88 Min.Folge vom 02.07.2023Ab 6
Diesmal erwartet die Schrebergärtner neben viel Arbeit auch viel Spaß: Für Sheriff Baumann steht in Leipzig eine Rindenmulch-Lieferung an. Bei den Strebergärtnern soll das Dach neu gedeckt werden und in Berlin muss das Vater-Tochter-Duo bei der nächsten Vorstandskontrolle glänzen. Doch die Chefin der Kolonie ist nicht leicht zufriedenzustellen. Nur in Bochum wird in dieser Folge mehr gefeiert als gearbeitet: Martin hat Geburtstag und es wird emotional ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick