Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen
Folge 5: Das Sommerfest
90 Min.Folge vom 16.07.2023Ab 6
Den Schrebergärtnern stehen große Ereignisse bevor: Während in Lübeck Eiermann Thorsten seine Parzelle in Klein-Usedom verwandeln will, findet in Wilhelmshaven der erste Pflanzenflohmarkt statt. In Leipzig steht der Saison-Höhepunkt an: das Sommerfest. Passend dazu verwandelt Ralf seine Parzelle in einen Männergarten. Sein Doppelbett mit Sprudelwannen statt Matratzen möchte er mit Sheriff Baumann einweihen - vorausgesetzt beim Sommerfest läuft alles glatt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick