Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen

Kabel EinsStaffel 2Folge 5vom 16.07.2023
90 Min.Folge vom 16.07.2023Ab 6

Den Schrebergärtnern stehen große Ereignisse bevor: Während in Lübeck Eiermann Thorsten seine Parzelle in Klein-Usedom verwandeln will, findet in Wilhelmshaven der erste Pflanzenflohmarkt statt. In Leipzig steht der Saison-Höhepunkt an: das Sommerfest. Passend dazu verwandelt Ralf seine Parzelle in einen Männergarten. Sein Doppelbett mit Sprudelwannen statt Matratzen möchte er mit Sheriff Baumann einweihen - vorausgesetzt beim Sommerfest läuft alles glatt ...

