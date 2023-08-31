Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spaßgiganten - Action ohne Limit?

Die Spaßgiganten - Action ohne Limit?

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 31.08.2023
Die Spaßgiganten - Action ohne Limit?

Die Spaßgiganten - Action ohne Limit?Jetzt kostenlos streamen

Die Spaßgiganten - Action ohne Limit?

Folge 1: Die Spaßgiganten - Action ohne Limit?

91 Min.Folge vom 31.08.2023Ab 12

Die Betreiber von Freizeitparks und Spaßbädern versprechen ihren Besuchern jede Menge Action. Doch können sie deren Erwartungen auch erfüllen? Familie Jordan testet ein ganzes Wochenende lang die Attraktionen im Heidepark Soltau. Dieser wirbt u. a. mit der größten und schnellsten Holzachterbahn Europas. Familie Wolter hingegen vergnügt sich mit ihren drei Kindern im Aquamagis, Nordrheinwestfalens beliebtestem Wellness- und Erlebnisbad.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Spaßgiganten - Action ohne Limit?
SAT.1
Die Spaßgiganten - Action ohne Limit?

Die Spaßgiganten - Action ohne Limit?

Alle 1 Staffeln und Folgen