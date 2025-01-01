Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die StiNos - Ganz besonders stinknormal

Chili

JoynStaffel 1Folge 3
Chili

ChiliJetzt kostenlos streamen

Die StiNos - Ganz besonders stinknormal

Folge 3: Chili

25 Min.Ab 12

Ein Ausflug zur Bank mit Paloma bringt Beate zum Nachdenken über ihr eigenes Leben. Lisa hat ein Chili-Desaster mit ihrer Mitbewohnerin und braucht dringend Hilfe, während Robert und Beate ihre Liebe zu scharfen Speisen entdecken. Gleichzeitig versucht Riki, seine geheimen Fantasien in einen Roman zu verwandeln, doch der Druck der Kollegen wächst.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die StiNos - Ganz besonders stinknormal
Joyn
Die StiNos - Ganz besonders stinknormal

Die StiNos - Ganz besonders stinknormal

Alle 1 Staffeln und Folgen