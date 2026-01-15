Luxushaus mit TraumpoolJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Luxushaus mit Traumpool
21 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 6
Tarek und Christina finden ein großes Haus in der beliebten Stadt Cypress in Kalifornien. Sie beschließen, den maximalen Wert aus der Immobilie zu holen, indem sie ein Pool einbauen lassen und eine luxuriöse Outdoor-Zone errichten.
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
