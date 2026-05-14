Nachwuchs auf einer AlpakafarmJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 14.05.2026: Nachwuchs auf einer Alpakafarm
45 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 6
Süßer Fell-Alarm im Bergischen Land: Dr. Herbert Dreesen fährt zum Außeneinsatz auf eine Alpakafarm und schaut sich den Nachwuchs an. Tierärztin Stephanie Petersen kämpft bei Bichon Frisé Dame Beauty gegen den bösen Zahnstein. Wie laufen die letzten Op-Vorbereitungen? Und für Langhaar-Chihuahua und Spaniel-Mix Bärchen geht es bei Tierarzt Sebastian Goßmann-Jonigkeit im TierMobil um eine wichtige Impfung. Ist der Chihuahua impffähig?