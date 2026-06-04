Routine-Untersuchung bei einer geretteten Orca-MamaJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 04.06.2026: Routine-Untersuchung bei einer geretteten Orca-Mama
46 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 6
Im Loro Parque auf Teneriffa steht eine Routine-Untersuchung bei einem Riesen an: Orca-Mama Morgen wird durchgecheckt. Dr. Herbert Dreesen fährt zum Außeneinsatz auf einen Kuh-Hof und nimmt sich einen Knubbel an der Bauchseite von Kuh Pauline vor. Die Halterin vermutet Schlimmes. Tierärztin Patrizia Marcol nimmt in Witten Kater Tallarin unter die Lupe. Warum ist das Tier verhaltensauffällig?