Die Tudors

Folge 2

Sony Pictures
Staffel 3
Folge 2
Folge 2

Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Die Tudors

Folge 2: Folge 2

47 Min.
Ab 6

Während die Rebellen aus Yorkshire sich auf den Angriff auf die Hauptstadt vorbereiten, hat der König eine Menge Probleme, eine Armee zur Niederschlagung des Aufstands in Marsch zu setzen. Im höfischen Beraterstab wächst die Panik. Trotz seiner Ehe mit Jane beginnt der angeschlagene Monarch eine sexuelle Liaison mit Lady Ursula Misseldon.

