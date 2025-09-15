Zum Inhalt springenBarrierefrei
Obwohl er den Rebellen unter Robert Aske und John Constable in den Verhandlungen eine generöse Begnadigung zugesagt hat, ist die Rache des Königs gnadenlos: Tausende Anhänger der religiösen Rebellion werden massakriert. Im Privaten ist Henry deutlich kompromissbereiter: Quasi zur öffentlichen Zurschaustellung seiner heißen Liebesbeziehung zu Lady Misseldon gibt er ein Aktgemälde bei dem holländischen Meister Hans Holbein in Auftrag.

