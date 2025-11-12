Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wangerooge: 2-Jährige mit geschwollenen Händen

SAT.1Staffel 2Folge 47vom 12.11.2025
23 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

"Die Urlaubs-Docs" helfen in medizinischen Notsituationen und bieten Menschen in der schönsten Zeit des Jahres Unterstützung im Ferienparadies. Von Fuerteventura bis nach Wangerooge, von der Ostseeinsel Rügen bis in die Alpen oder auf Mallorca: Die Urlaubs-Docs sind zur Stelle und kümmern sich direkt am Ferienort, damit ihren Patient:innen trotz Krankheit oder Verletzung kein Urlaubs-Aus droht, sondern die Reise ein Traumurlaub bleibt.

Alle Staffeln im Überblick

SAT.1
