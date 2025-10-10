Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Von Fremden zu Freunden

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 19vom 10.10.2025
Von Fremden zu Freunden

Von Fremden zu FreundenJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 19: Von Fremden zu Freunden

45 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 6

Während die Baldwin-Schwestern verreist sind, hüten Jason und John-Boy ihr Haus. Doch das erweist sich als komplizierter als gedacht, denn in einem Teil hat sich während der Abwesenheit der Schwestern eine Zigeunerfamilie häuslich niedergelassen. Doch John-Boy bringt es nicht übers Herz, die Fremden zu vertreiben, als er erfährt, dass ein krankes Baby zur Familie gehört. Stattdessen bietet er seine Hilfe an, doch er hat nicht mit dem Stolz des Clan-Oberhauptes gerechnet ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
SAT.1 GOLD
Die Waltons

Die Waltons

Alle 2 Staffeln und Folgen