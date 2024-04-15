Die Waltons
Folge 2: Der Wanderzirkus
48 Min.Folge vom 15.04.2024
Lange haben die Walton-Kinder auf einen Besuch beim Wanderzirkus gespart, da zerbricht Großmutters Brille - das Geld wird für die Reparatur gebraucht. Nach der Zirkusvorstellung brennt der Zirkusdirektor samt Schlangenbeschwörerin und Kasseninhalt durch, und so kommen die Waltons doch noch zu ihrem Zirkusbesuch: Die zurückgelassenen Artisten nämlich finden Unterschlupf in ihrer Scheune und bedanken sich mit einer Gratisvorstellung.
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