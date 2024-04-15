Die Waltons
Folge 21: Das Unglück (1)
43 Min.Folge vom 15.04.2024
John Walton beauftragt seine Söhne Jim-Bob und Ben damit, einen Stapel Baumstämme festzumachen, der nur unzureichend gesichert wurde. Doch als die beiden draußen unterwegs sind, lockt sie das herrliche Wetter zum Schwimmen - die Stämme können sie ja immer noch befestigen, meinen sie. Es kommt, wie es kommen muss: Ausgerechnet, als Elizabeth auf die Stämme klettert, lösen sie sich und kommen ins Rollen. Sie wird schwer verletzt und bricht sich beide Beine ...
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