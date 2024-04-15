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Die Waltons

John-Boy kehrt zurück (2)

Staffel 6Folge 26vom 15.04.2024
John-Boy kehrt zurück (2)

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Die Waltons

Folge 26: John-Boy kehrt zurück (2)

41 Min.Folge vom 15.04.2024Ab 6

John-Boy beschließt, die am Boden liegende heimische Konjunktur anzukurbeln: Er will das stillgelegte Guthrie-Kohlenbergwerk wieder eröffnen. Auch Erin ist auf ihre Art damit beschäftigt, den wirtschaftlichen Erfolg in Walton's Mountain zu fördern, doch sie verschweigt der Familie beharrlich, dass sie einen zweiten Job angenommen hat. Da passiert etwas Furchtbares: John, Jim-Bob und Ben werden in einen Schacht der wiedereröffneten Mine eingeschlossen ...

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