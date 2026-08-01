Manosphere: Frauenhass im NetzJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 01.08.2026: Manosphere: Frauenhass im Netz
20 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Verherrlichung traditioneller Rollenbilder, frauenfeindliche Ansichten und gezielte Stimmungsmache gegen Gleichberechtigung: In dieser Folge von geht es um ein Phänomen, das in sozialen Netzwerken immer sichtbarer wird: die sogenannte "Manosphere". Dabei verbinden wir das Gespräch, das Marie Helmschmied bereits im TV zu diesem Thema geführt hat, mit der wissenschaftlichen Einordnung von Paula Matlach. Sie erklärt, was hinter der Manosphere steckt.