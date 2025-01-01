Bernd packt die Weihnachtsklassiker ausJetzt kostenlos streamen
DINNER DUELL
Folge 3: Bernd packt die Weihnachtsklassiker aus
32 Min.
Bernd Zehner bereitet sich auf das weihnachtliche Dinner-Duell vor! Zuerst plant er zusammen mit Küchenchefin Katrin Neugebauer das perfekte Festtagsmenü. Danach geht es für Bernd allein auf Shopping-Tour, um das passende Weihnachtsgeschirr zu finden. Schließlich wagt er sich ans Fermentieren von Sellerie – eine spannende Technik, die seinem Festtagsgericht das gewisse Etwas verleihen soll. Alles, um im Duell mit einem einzigartigen Menü zu glänzen!
