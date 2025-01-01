Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weihnachtlicher Abschluss bei Max

Folge 8: Weihnachtlicher Abschluss bei Max

47 Min.Ab 6

In der finalen Folge der Weihnachtsstaffel von Dinner Duell steht Max vor seiner größten Herausforderung: Er tritt als letzter an den Herd – und das gegen die starke Konkurrenz! Auf dem Menü stehen kulinarische Meisterwerke wie ein perfekt gegartes Beef Wellington und das legendäre Kartoffelpüree à la Joël Robuchon. Wird Max es schaffen, Bernd zu übertrumpfen und sich den begehrten Titel zu sichern? Ein packendes und festliches Finale, bei dem jeder Bissen über den Sieg entscheiden könnte!

