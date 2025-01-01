Zum Inhalt springenBarrierefrei
Russische Weihnachtshits von CrispyRob

Folge 5: Russische Weihnachtshits von CrispyRob

53 Min.

Willkommen zur festlichen neuen Staffel von "Dinner Duell"! In der ersten Folge stellt sich CrispyRob der Herausforderung und zaubert traditionelle russische Gerichte: köstlichen Borschtsch, herzhaften Beschbarmak und zarte Blintschiki. Wird er die anderen YouTuber mit seinen Kreationen begeistern und als Sieger aus diesem kulinarischen Duell hervorgehen? Seid dabei, wenn Geschmack und Spaß aufeinanderprallen!

