Alte Freundschaften und neue Herausforderungen: Dr. Dreesen zurück in NamibiaJetzt kostenlos streamen
Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!
Folge 1: Alte Freundschaften und neue Herausforderungen: Dr. Dreesen zurück in Namibia
52 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 6
Vom Bergischen Land ins afrikanische Wildlife: Für Landtierarzt Dr. Dreesen und seinen Partner Klaus beginnt wieder ein großes Afrika-Abenteuer. Nach einem emotionalen Wiedersehen mit Wildtierärztin Simone geht der Doc auf Tuchfühlung mit einer Gepardin - doch Bella ist um einiges größer und wilder als die Kätzchen, die der Doc sonst auf seinem Behandlungstisch hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick