Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!
Folge 2: Elefanten-Rätsel in der Wüste Namibias
51 Min. Folge vom 15.05.2025
Zusammen mit Elefanten-Expertin Simone machen sich Doc Dreesen und sein Partner Klaus auf den Weg in die Wüste. Hier gilt es ein wichtiges Rätsel zu lösen: In Namibia streifen nur noch 150 Wüstenelefanten durch die weiten Landschaften - und ihre Zahl nimmt immer weiter ab. Können Doc Dreesen und Simone die Ursache dafür ausfindig machen?
