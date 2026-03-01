Downton Abbey
Folge 2: Das Familienerbe
48 Min.Folge vom 01.03.2026
Matthew Crawley hat seine neue Rolle als Erbe des Crawley-Vermögens akzeptiert. Zumindest versucht er es und zieht zusammen mit seiner Mutter Isobel in das Dorf in der Nähe von Downton Abbey. Mit dem adeligen Lebenswandel der Crawleys können sich beide aber nur schwer anfreunden. Mutter Isobel engagiert sich derweil im örtlichen Hospital und Carson, der Butler von Lord Robert Crawley, bekommt Probleme mit einem alten Geschäftspartner.
