Downton Abbey
Folge 5: Unter Verdacht
48 Min.Folge vom 01.03.2026
Die dramatischen Ereignisse in der Nacht rund um den Besuch des türkischen Botschafters Kemal Pamuk in Downton Abbey lassen Mary nicht los. Der Umstand, dass Hausdienerin Daisy Schwierigkeiten hat, das Geheimnis für sich zu behalten, erleichtert die Sache nicht gerade. Unter den Angestellten spitzt sich auch ein anderer Konflikt zu: Kammerdiener John Bates wird Opfer einer Intrige.
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Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 5: 2014 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 1: 2010 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 2: 2011 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 6: 2015 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 4: 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 3: 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved.