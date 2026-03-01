Downton Abbey
Folge 1: Kriegszeiten
67 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Der Erste Weltkrieg fordert auch von der Family Crawley Einsatz und Opfer. Matthew kämpft an der Front in den Schützengräben Frankreichs. Auch die beiden Diener Thomas und William ziehen in den Krieg. Darüber hinaus befinden sich Mary und Matthew im Gefühlschaos. Sie lieben sich immer noch, planen aber die Hochzeit mit jeweils einem anderen Partner.
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Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6: 2015 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 3: 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 4: 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 5: 2014 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 1: 2010 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 2: 2011 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved