NBCUniversalStaffel 2Folge 3vom 01.03.2026
Folge 3: Das Hospital

54 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Lord Robert Crawley würde ebenfalls gerne an der Front seinen Dienst tun. Allerdings ist er für den aktiven Dienst nicht mehr geeignet und muss an der Heimatfront seinen Einsatz leisten - ein Umstand, mit dem er sich nur schwer anfreunden kann. Anders verhält es sich bei seinen Töchtern. Diese fühlen sich in ihren neuen Aufgaben sichtlich wohl.

