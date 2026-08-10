Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 3: Wutbewältigung
41 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Der Tod eines 41-jährigen Mannes sieht ganz nach einem Selbstmord aus - schließlich war er nach der Scheidung von seiner Frau schwer depressiv. Doch seine Familie glaubt, dass seine Ex-Frau ihn vergiftet hat. Dr. G nimmt sich des Falles an und lüftet ein schreckliches Geheimnis. Außerdem erklärt sie, wie sie vorgeht, wenn ein anonymer Toter in ihrer Leichenhalle landet.
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