Dragon Ball Super

Durchbreche dein Limit! Goku meistert den Ultra-Instinkt!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 129vom 25.11.2025
Folge 129: Durchbreche dein Limit! Goku meistert den Ultra-Instinkt!

22 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Son Goku ist im Instinkt der Schnelligkeit und Schlagkraft Jirens gewachsen, aber nicht im Stande, die Gänze seiner Kraft in diesem Zustand zu nutzen. So muss er sich immer wieder in die Defensive zurückziehen, bis er durch seinen Gegner vollkommen in die Enge getrieben wird. Doch Son Goku durchbricht einmal mehr seine körperlichen Grenzen und meistert den Ultra-Instinkt.

