Dragon Ball Super
Folge 130: Ein unvergleichliches Finale! Der ultimative Überlebenskampf!
22 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Son Goku ist im Ultra-Instinkt Jiren deutlich überlegen, doch auch der Gegner aus dem elften Universum kann noch einmal Kraftreserven mobilisieren. Der Kampf nimmt eine ungeahnte Wende, als der Gott die Zerstörung beginnt, zu verlieren und den Zuschauerraum angreift. Son Goku kann mit letzter Kraft den Angriff abwehren und seinen Gegner zu Boden werfen, bevor er selbst zusammensackt. Kann er es noch schaffen, das siebte Universum zum Sieg zu führen?
