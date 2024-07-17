Zum Inhalt springenBarrierefrei
Drunk Dates

ATVStaffel 2Folge 1vom 17.07.2024
59 Min.Folge vom 17.07.2024Ab 16

Bae und Dominik treffen sich zum Blind-Date. Doch das erste Kennenlernen unter Alkoholeinfluss läuft schleppend: Die Südamerikanerin will mit ihm tanzen, doch Dominik scheint das nicht zu gefallen. Auch Steven und Jasmin sitzen sich leicht beschwipst zum ersten Mal gegenüber. Sie ist alleinerziehende Mutter, geschieden und will sich endlich wieder verlieben. Er wünscht sich eine Partnerin, die nicht oberflächlich ist. Linda trifft Samuel - und ist seinem Anblick sofort verfallen.

