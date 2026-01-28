Drunk Dates
Folge 2: Liebesrausch mit WItz
61 Min.Ab 12
Bei Linda und Samuels Drunk Date hat es gefunkt. Jetzt wird sich zeigen, ob die Romanze zwischen den beiden im nüchternen Zustand weiter anhält. Sascha und Alexandra müssen sich noch abtasten. Beide haben in Sachen Partnersuche Enttäuschungen erlebt und sehnen sich nach einem Liebesrausch. Auch Philipp und Lena starten in ihr Drunk Date - und sind sich sofort sympathisch. Ihr jeweiliger Traummann sollte Humor mitbringen. Ob Philipp mit seinem Lieblingswitz bei ihr punkten kann?
Alle Staffeln im Überblick