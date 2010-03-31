Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Leben für die Schönheit

Ein Leben für die Schönheit - Staffel 1 Folge 8

Staffel 1Folge 8vom 31.03.2010
Ein Leben für die Schönheit - Staffel 1 Folge 8

Ein Leben für die Schönheit - Staffel 1 Folge 8Jetzt kostenlos streamen

Ein Leben für die Schönheit

Folge 8: Ein Leben für die Schönheit - Staffel 1 Folge 8

49 Min.Folge vom 31.03.2010Ab 12

In der letzten Folge dieser Staffel, erzählt Dr. Artur Worseg von skurrilen Schönheitsoperationen. Er hat beispielsweise in den letzten Jahren schon mehrere Frauen in Richtung Pamela Anderson operiert. Dr. Knabl führt einen monatlichen "Busenstammtisch" bei sich in der Ordination ein. Für diesen Zweck hat er sich laut eigener Aussage einen Streichelzoo eingerichtet. Sprich die Patientinnen können die verschiedensten Implantate angreifen und ihm Fragen dazu stellen. Und am Wörthersee trifft Dr. Dagmar Millesi auf eine alte Freundin. Die Witwe des ehemaligen Landeshauptmanns von Kärnten, Claudia Haider, unterstützt die Arbeit der Schönheitschirurgin. Außerdem: Christine Schuberth ist schon Stammgast bei Dr. Knabl. Diesmal möchte sie sich die Lippen neu formen lassen.

Ein Leben für die Schönheit
ATV
Ein Leben für die Schönheit

Ein Leben für die Schönheit

