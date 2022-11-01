Ein Leben für die Schönheit
Folge 7: Episode 7
47 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 12
Der Traum der perfekten Schönheit ist für die meisten Menschen eben genau das, ein Traum. Um dem Ziel dennoch näher zu kommen, legen sich immer mehr Menschen in Österreich unters Messer und vertrauen sich einem der Schönheitschirurgen an. Für diese ist es ein Millionengeschäft. Doch der Beruf des Schönheitschirurgen hat auch seinen Preis: Stress, wenig Zeit für die Familie und wachsender Konkurrenzdruck hinterlassen ihre Spuren.
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