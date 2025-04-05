Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weniger Zutaten - Voller Geschmack

sixxStaffel 2Folge 11vom 05.04.2025
20 Min.Folge vom 05.04.2025Ab 12

Mary Berg zeigt, wie einfach Kochen ist. Egal ob es sich um Reste aus dem Kühlschrank oder ein schnelles Essen handelt, Mary hat viele Rezeptideen parat, die einfach nachzumachen sind. In ihrer eigenen Küche verrät die kanadische Köchin verschiedene Tipps und Tricks und wie leicht sich verschiedene Gerichte zubereiten lassen, die garantiert jeden beeindrucken.

