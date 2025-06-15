Elementary
Folge 8: Probleme mit der Wahrheit
40 Min.Ab 12
Sherlock bekommt unerwarteten Besuch: Cassie Lenue, eine von ihm überführte Betrügerin, bittet den Detective um Hilfe bei stockenden Ermittlungen in einem Mordfall. Ihre Pflegemutter, Heather Foley, wurde brutal niedergeschossen, doch von den Tätern fehlt jede Spur. Durch die Befragung ihres Ehemanns stellt sich heraus, dass die Tote Teil eines korrupten Verbrecherrings war, der mit Babynahrung handelt.
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
