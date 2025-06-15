Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elementary

Drogengrüße aus Moskau

sixxStaffel 7Folge 7
Drogengrüße aus Moskau

Elementary

Folge 7: Drogengrüße aus Moskau

40 Min.Ab 12

Ridley Dineen, ein Dieb, der seinen Lebensunterhalt dadurch bestreitet, andere Kriminelle zu beklauen, wird ermordet in seinem Bett gefunden. Holmes und Watson untersuchen den Fall. Als sie den Inhalator des Opfers gegen seine Allergie finden, stellen sie fest, dass das Gerät mit fentanylhaltigem Gas gefüllt ist. Sherlock sieht hier eine Parellele zu einem Gas, das 2002 von den Russen bei der Geiselnahme in einem Moskauer Theater gegen tschetschenische Rebellen eingesetzt wurde.

Elementary

Elementary

