Elementary

Der Geist von Brooklyn

sixxStaffel 7Folge 9
Der Geist von Brooklyn

Der Geist von Brooklyn

Elementary

Folge 9: Der Geist von Brooklyn

40 Min.Ab 12

Als in Arizona ein Mann erst angefahren und dann erschossen wird, vermutet Joan, dass Odin etwas mit dem Mord zu tun hat. Denn ihre Recherchen ergeben, dass das Opfer eine Massenvergiftung geplant hatte. Außerdem wird die Künstlerin Caroline Gibbs erschlagen aufgefunden. Am Tatort wird die DNA des mutmaßlichen Täters sichergestellt. Diese stimmt mit der des "Geistes von Brooklyn" überein - ein Serienmörder, der bislang nicht geschnappt wurde ...

Elementary

Elementary

